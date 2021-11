Die Blockchain als Basis

Eine dezentrale, von Staaten und Banken unabhängige, sichere Zahlungsweise wurde ins Leben gerufen. Ein Meilenstein für diverse Online-Unternehmen, insbesondere die Glücksspiel-Industrie, war gelegt: Online Casinos und Buchmacher wie Mobilebet Deutschland verfügen bereits über eine breite Palette an Zahlungsoptionen, die dem Spieler zur Verfügung gestellt werden. Die Einführung von Kryptowährung stieß bei Spielern noch einmal auf zusätzliche Begeisterung, da so ein vollständig anonymer Bezahlvorgang entstanden ist.



NFTs gehen bei der Nutzung der Blockchain noch einen Schritt weiter. Nicht nur werden Transaktionen mit Kryptowährungen in der Blockchain notiert, sondern auch digitale Besitztümer wie zum Beispiel das Werk von Beeple - und genau hier beginnt die Besonderheit von Krypto-Kunst. Schließlich wäre es ein Einfaches, ein digitales Werk schlichtweg zu kopieren. In der Blockchain aufgenommen, wird es durch die Codierung jedoch zum Unikat. Es entsteht ein Original, das nicht kopiert werden kann.



Der Einzug von NFT ins Gaming

NFTs haben bereits vor einigen Jahren den Einzug ins Gaming gefunden. Angefangen hat alles mit Cryptokitties in 2013. In diesem Videogame sind es animierte Katzen, die als digitale Sammelstücke auf dem virtuellen Marktplatz getauscht werden können. Bis heute gibt es zahlreiche Krypto-Spiele, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Ob es Katzen sind, andere farbenfrohe Tiere, erfundene Gestalten oder Objekte spielt keine Rolle - der Grundgedanke ist derselbe: Spieler können die NFT-Items sammeln, tauschen und verkaufen. Spätestens hier sollte euch klar werden, warum derzeit so ein Hype um NFT gemacht wird. Beim Gaming zu Spaß haben und gleichzeitig noch Geld zu verdienen, das hört sich zu schön an, um wahr zu sein, ist aber tatsächlich Realität.



Kryptowährung, Blockchain, NFT - das alles hört sich erst einmal kompliziert an und viele haben keine Lust, Artikel zu wälzen, um das dahinterstehende Prinzip zu verstehen. Genau hier liegt die Ursache, warum die Entwickler das Spiel Cryptokitties ins Leben gerufen haben. Es soll einen spielerischen Bezug zu diesem komplexen Themenfeld aufbauen. Der Versuch ist gelungen, die Begeisterung groß.



Ein Blick in die Zukunft

Gaming und NFT sind nicht mehr zu trennen. Auch bekannte Publisher wie Sega haben dies erkannt und wollen NFTs in ihren Spielen anbieten. Es ist also nur zu erwarten, dass der Spielemarkt bald von spannenden Games gefüllt ist, mit denen wir spielerisch Geld verdienen können. (03.11.2021/ac/a/m)









