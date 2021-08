Investierte Anleger bleiben daher dabei, Neueinsteiger können weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur NCR-Aktie. (Analyse vom 05.08.2021)



Kurzprofil NCR Corp.:



NCR Corp. (ISIN: US62886E1082, WKN: 919692, Ticker-Symbol: NCR1, NYSE-Symbol: NCR) ist ein international führender Hersteller von Unternehmens-Software und Geldautomaten. Die von der Gesellschaft angebotenen Software-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu verbessern, indem Informationen aufbereitet werden. Des Weiteren ist NCR einer der weltweit führenden Hersteller von Geld- und Bankautomaten, Computerlösungen direkt am Point-of-Sale sowie von interaktiven Kiosken. Das Unternehmen bietet spezielle Lösungen für den Handel und für Banken, entwickelt aber auch Lösungen für die Telekommunikations-, Transport-, Versorgungs- und verarbeitende Industrie wie auch für Versicherungen, e-Commerce und die öffentliche Hand. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NCR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NCR Corp. (ISIN: US62886E1082, WKN: 919692, Ticker-Symbol: NCR1, NYSE-Symbol: NCR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Payment-Urgestein NCR Corporation habe in dieser Woche Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht - und die Erwartungen der Analysten damit erfüllt. Wegen einer schwächeren Gewinnprognose für das zweite Halbjahr sei die Aktie jedoch unter Druck geraten. Die Experten von Morgan Stanley würden nun aber eine Kaufchance wittern.Mit einem Quartalsumsatz von 1,68 Milliarden Dollar habe NCR die Prognosen der Wall Street von durchschnittlich 1,63 Milliarden Dollar leicht übertroffen. Der Gewinn pro Aktie sei mit 0,62 Dollar exakt im Rahmen der Erwartungen gelandet. Der auf Hard- und Software zur Zahlungsabwicklung spezialisierte Konzern habe dabei insbesondere von der wieder anziehenden Nachfrage seitens Einzelhändlern und Gastronomen profitiert.Zudem habe NCR erstmals seit Pandemiebeginn wieder einen eigenen Ausblick veröffentlicht. Während die Unternehmensschätzung für den Umsatz in der zweiten Jahreshälfte mit angepeilten 4,0 bis 4,1 Milliarden Dollar über denen der Analysten von 3,7 Milliarden Dollar gelegen habe, sei das Management mit der Gewinnprognose hinter den Erwartungen geblieben: Statt den erhofften 1,62 Dollar pro Aktie rechne das Unternehmen selbst mit einem EPS von 1,30 bis 1,50 Dollar.Daran seien vor allem auch zusätzliche Kosten für Rohstoffe und Transport in Höhe von 40 Millionen Dollar schuld, habe das Management erklärt. Bereits im ersten Halbjahr seien dafür Zusatzkosten von 20 Millionen Dollar absorbiert worden.Sie sehe zahlreiche unterbewertete Assets innerhalb von NCR, einschließlich der Bereiche Digital Banking, Payments und Point-of-Sale-Systeme, die deutlich niedriger bewertet seien als bei den Peers. Ihre "Sum-of-the-parts"-Analyse ergebe einen Wert von 104 Dollar pro Aktie.Auf Sicht der nächsten zwölf Monate falle das Kursziel ihrer Kaufempfehlung mit 61 Dollar zwar geringer aus, vom aktuellen Kursniveau aus signalisiere es aber dennoch mehr als 50 Prozent Kurspotenzial. Die NCR-Aktie biete "eine attraktive Möglichkeit, um von mehreren Wachstumssegmenten innerhalb des Fintech-Sektors zu profitieren."Die NCR-Aktie stehe seit Jahresbeginn auch auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Durch den Rücksetzer vom zwischenzeitlichen Allzeithoch sei das Plus seit der Erstempfehlung zwar auf rund 15 Prozent geschrumpft. Die langfristigen Aussichten seien aber nach wie vor überzeugend.