Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (22.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ).NASDAQ Inc. sei einer der größten Börsenbetreiber der Welt und stehe hinter dem gleichnamigen Technologie-Index in den USA. Seit dem Sommer habe die Performance der Aktie zu wünschen übrig gelassen, obwohl das Papier langfristig hohe Renditen gebracht habe. Mehrere Faktoren würden im neuen Jahr wieder für steigende Kurse sprechen.Am kommenden Mittwoch, dem 27. Januar, veröffentliche NASDAQ Inc. die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2020. Dabei dürfte der Marktbetreiber von der starken Entwicklung an den Aktienbörsen profitiert haben. Die Analysten der UBS hätten jüngst ihr Kursziel von 142,00 Dollar auf 164,00 Dollar erhöht. Ihre Empfehlung laute nun "kaufen".Neben dem nachhaltigen Trend beim Volumen des Aktien- und Optionshandels gefalle den Experten besonders das Wachstum in den Bereichen, die nicht das Transaktionsgeschäft betreffen würden. Im vierten Quartal 2020 würden sie dort einen Zuwachs von zwölf Prozent erwarten. NASDAQ habe für das organische Wachstum fünf bis sieben Prozent als Zielmarke ausgegeben im Bereich der Nichttransaktions-Geschäftsfelder. Das umfasse beispielsweise Datenanalyse oder den neuesten Zukauf Verafin, ein Pionier auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention. Die UBS-Analysten würden die Wachstumsziele für zu konservativ halten und für 2021 ein Wachstum von neun Prozent prognostizieren.Das Sentiment sei positiv für die Aktie und Rückenwind komme auch von optimistischen Experteneinschätzungen. Mit der Übernahme des Geldwäsche-Spezialisten Verafin habe NASDAQ Inc. den Bereich, der weniger volatil sei, gestärkt, und setze auf einen Wachstumssektor in der Finanzbranche."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie, die gegenüber der Peergroup eine Unterbewertung aufweist, so Fabian Strebin. Konservative Anleger sollten im laufenden Jahr bei dem Titel auf ihre Kosten kommen. Der Zielkurs betrage 150,00 Euro, ein Stopp werde bei 85,00 Euro gesetzt. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link