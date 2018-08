Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq Composite Index":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es ist noch nicht lange her, da markierte der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) mit 7.933 Punkten ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Was anschließend gefolgt sei, hinterlasse aber bei den Technologiewerten einen faden Beigeschmack. So teste das Aktienbarometer aktuell die horizontale Haltezone um die Marke von 7.500 Punkten zurück. Diese Bastion definiere gleichzeitig die obere Begrenzung eines aufsteigenden Dreiecks. Warnsignale gebe es derzeit auch von Seiten der quantitativen Indikatoren. Schließlich würden die Trendfolger MACD und Aroon die jüngsten Gewinnmitnahmen mit synchronen Ausstiegssignalen quittieren. Ersterer weise zudem eine doppelte negative Divergenz aus. Apropos divergente Entwicklung: Der eingangs erwähnte Rekordstand sei mit einer rückläufigen Anzahl neuer Jahreshochs der einzelnen Indexmitglieder erreicht worden. Der Grad an Selektivität nehme also zu. Als weiteren "mahnenden Zeigefinger" würden die Analysten die jüngsten beiden Monatskerzen interpretieren, die jeweils markante Dochte aufweisen würden. In dieser Gemengelage gelte es, die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Anfang 2016 und der 200-Tage-Linie (akt. bei 7.301/7.214 Punkten) zu verteidigen. Ein Bruch dieser Haltezone würde dem NASDAQ Composite einen echten Nackenschlag versetzen. (01.08.2018/ac/a/m)