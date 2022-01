Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung solider Zahlen für das vierte Quartal 2021 durch Apple gestern nach Börsenschluss an der Wall Street konnte dem Technologiesektor keinen Auftrieb verleihen, so die Experten von XTB.Während sich die Indices im asiatischen Handel etwas erholt hätten, sei es heute zu Beginn der europäischen Kassensitzung zu einer weiteren Verkaufswelle gekommen. Infolgedessen notiere der NASDAQ 100 wieder im Bereich von 14.000 Punkten. Die Aussicht auf eine schnellere und deutlichere Straffung der Geldpolitik durch die FED setze die Aktienmärkte unter Druck, wobei Technologieaktien und Small Caps stärker betroffen seien als andere Werte.Der jüngste Ausverkauf des NASDAQ 100 sei sehr stark gewesen, und einige Anleger seien sich vielleicht nicht bewusst, wie groß er gewesen sei. Der Index sei im letzten Monat um fast 3.000 Punkte gefallen. Um diese Zahl in den richtigen Kontext zu setzen, sei daran erinnert, dass der Index während der Covid-Panik Anfang 2020 innerhalb eines Monats etwa 3.100 bis 3.200 Punkte verloren habe. Natürlich sei der NASDAQ 100 diesmal von einem höheren Niveau ausgefallen, und der Rückgang habe sich auf etwa 18% belaufen, während der Rückgang Anfang 2020 etwa 32% betragen habe. Sollte der Index unter die Unterstützungszone zwischen 13.900 und 14.150 Punkten fallen, wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Grenze der Overbalance-Struktur (Bereich des Ausverkaufs Anfang 2020) nicht auszuschließen. (28.01.2022/ac/a/m)