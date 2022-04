Paris (www.aktiencheck.de) - Der positive Schwung bei den Technologie-Aktien hat sich in dieser Woche wohl auch dank der Annäherung zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seit dem 14. März, als der NASDAQ 100 bei gut 13.000 Punkten notiert habe, habe der Technologie-Seismograf gut 2.000 Punkte zugelegt. Die Anleger, die zunächst aus dem Sektor geflohen seien, seien inzwischen wieder zurückgekommen - angezogen von den günstigen Kursen und der Überzeugung, dass große Technologieunternehmen mit starken Bilanzen und einem breiten Engagement in schnell wachsenden Märkten wie etwa dem Cloud-Computing auch weiterhin gute Gewinne erwirtschaften könnten. Apple etwa sei am Mittwoch den elften Tag in Folge gestiegen und habe mit einem Plus von knapp zwei Prozent bei 179 Dollar nur rund drei Dollar unter dem Anfang Januar erreichten Rekordhoch geschlossen.Der volatile Start der Tech-Titel in das Jahr 2022 zeige deutlich, wie hart die Wall Street die ehemaligen Stars der Pandemie-Ära bestrafe. Der Richtungswechsel bei einigen der angesagtesten Aktien des Jahres 2021 mache den Technologiesektor zu einer der am stärksten getroffenen Branchen. Ein Beispiel dafür sei etwa die Aktie des Streaminganbieters Netflix , die im Zuge der Pandemie kräftig zugelegt habe und zuletzt unter die Räder gekommen sei. Mit einem Minus von knapp acht Prozent habe der NASDAQ 100 trotz der jüngsten Erholung zwar den ersten Quartalsrückgang seit dem pandemiebedingten Ausverkauf im März 2020 hinnehmen können, indes könnte einem versöhnlichen zweiten Quartal wenig entgegenstehen, da inzwischen auch Kurvendeuter grünes Licht geben würden. (01.04.2022/ac/a/m)