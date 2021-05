Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern sprachen wir beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) noch von einem "zweischneidigen Schwert" bzw. einer "make or break"-Situation, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Heute sei das Technologiebarometer einen Schritt weiter, denn mit einem Abwärtsgap (13.785 zu 13.705 Punkten) sei das Tief vom 22. April bei 13.717 Punkten unterschritten worden. In der Konsequenz liege eine kleine Topbildung vor und das jüngste Allzeithoch bei 14.074 Punkten müsse als Fehlausbruch auf der Oberseite interpretiert werden. Rein rechnerisch halte die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von rund 350 Punkten bereit, sodass die horizontalen Unterstützungen bei rund 13.300 Punkten zeitnah in den Fokus rücken dürften. In diesem Dunstkreis gelte es zudem noch einige Kurslücken zu schließen - unter anderem die Gaps vom 5. bzw. vom 1. April (untere Kanten bei 13.333/13.167 Punkten). Da auf solche "false breaks" in der Vergangenheit regelmäßig schnelle, dynamische (Abwärts-)Bewegungen gefolgt seien, könnte der NASDAQ 100 sogar noch stärker unter Druck geraten. Der Faktor "Saisonalität" sowie das "bullish failure" seitens des trendfolgenden Wochen-MACD würden für eine vorsichtige Grundhaltung zusätzliche Argumente liefern. Den Bullen helfe dagegen nur ein schnelles Schließen der gestrigen Abwärtskurslücke. (05.05.2021/ac/a/m)

