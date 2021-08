Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Steigung habe nach dem Verlaufstief bei 6.771 Punkten in der Folge des Corona-Crashs dabei nochmals deutlich zugenommen. Hintergrund seien die massiven Konjunkturprogramme und der lockere geldpolitische Kurs der US-Notenbank gewesen. Die jüngste Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend habe im Mai ein Verlaufstief bei 12.967 Punkten erreicht. In der Folge habe der NASDAQ 100 deutlich hochziehen und sowohl den 50er- als auch den 10er-EMA überschreiten und damit ein bullishes Signal generieren können. Der NASDAQ 100 habe dann auch weiter hochgezogen, wobei Abwärtskorrekturen dabei leicht unterhalb des 10er-EMA ausgelaufen seien. Am Vortag habe der NASDAQ 100 ein neues Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.384 Punkten markiert. Allerdings sei der NASDAQ 100 dabei mit einer schwachen kleinen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Der Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings sei der NASDAQ 100 nach dem jüngsten Kursanstieg seit dem Verlaufstief bei 14.773 Punkten auch überkauft. Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und sich weitgehend über dem 10er-EMA als kurzfristigen Signalgeber halten. Darüber sei mit kurzfristig direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke für die Bullen wäre dann der Bereich um 15.500 Punkte. Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 drehe wieder nach unten ab und durchbreche dabei nachhaltig den 10er-EMA. In der Folge könnte sich die Abwärtsdynamik für den NASDAQ 100 erhöhen und ein Rücklauf zum 50er-EMA beginnen. Werde auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen, würde sich die Lage für den NASDAQ 100 mittelfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 14.000 Punkten wahrscheinlich werden. (25.08.2021/ac/a/m)