Ausblick: Der gestrige Schlusskurs habe unterhalb der 13.800 Punkte-Marke gelegen. Doch das Vorgänger-Tagestief bei 13.656 Punkten sei unangetastet geblieben. Die Rally könnte sich daher heute unmittelbar weiter fortsetzen, denn das Momentum sei eindeutig auf der Seite der Käufer.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 13.525 Punkten hätten die Bullen das Kommando und könnten den Index weiter in Richtung 14.000 Punkte-Marke treiben. Eventuell werde sogar nach diesem Anstieg eine Trendbeschleunigung in Kraft treten. In diesem Fall wäre sogar ein zeitnaher Anstieg bis zur nächsten runden Marke denkbar.



Die Short-Szenarien: Damit keine Trendbeschleunigung eintrete, sollten die Bären keinen Tagesschlusskurs über 14.000 Punkte zulassen. Ein Tagesschlusskurs unter 13.500 Punkten könnte den Index zu einem Test der 13.000 Punkte-Marke zwingen. Bei 13.250 Punkten befinde sich allerdings noch ein offenes Gap. (17.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Auch in dieser Woche setzt sich die Rekordfahrt am US-Aktienmarkt fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der US-Technologieindex NASDAQ 100 habe nun ein neues Allzeithoch bei 13.879 Punkten ausgebildet. Dieses Hoch sei gestern erreicht worden, nachdem am Montag in Amerika die Börsen geschlossen gewesen seien. Dieses Hoch habe erneut leicht oberhalb der eingezeichneten Trendbegrenzungslinie gelegen. Allerdings hätten die Bullen dieses hohe Kursniveau nicht halten können, denn im Handelsverlauf habe der technologielastige Index seine kompletten Gewinne wieder abgegeben und sogar im Minus geschlossen. Dieses bärische Reversal könnte nun weitere Verkäufe nach sich ziehen. Doch noch hätten die Bullen deutlich mehr Vorteile auf ihrer Seite.