Auf den ersten Blick und auf lange Sicht ist bei NASDAQ und Co eigentlich noch nicht viel passiert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei, dass der jüngste Rückgang im US-amerikanischen NASDAQ 100 bislang in Etappen erfolgt sei. Dabei sei auf jeden Rücksetzer ein Aufbäumen der Bullen gefolgt. Und auch wenn sich diese letztlich regelmäßig nicht hätten durchsetzen können, sei erkennbar, dass die Optimisten den Pessimisten das Feld nicht kampflos würden überlassen wollen. Die entscheidende Frage scheine zu sein, wann Erstere nach den - im Übrigen zu erwartenden - Gewinnmitnahmen wieder die Oberhand erlangen würden. Schließlich würden die langfristigen Perspektiven der Technologiebranche und damit auch die Aussichten für die entsprechenden Aktienindizes vor dem Hintergrund des zu erwartenden Wachstums unter anderem im Segment der Digitalisierung äußerst gut bleiben.Angesichts der Volatilität von Werten, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stünden, so etwa des E-Auto-Pioniers Tesla und des Videokonferenzanbieters Zoom , und angesichts des vorangegangenen Aufschwungs seien allerdings Rücksetzer wie der jüngste immer wieder möglich. Dies bedeute: Anleger sollten bei einer grundsätzlich positiven Ausrichtung ein gewisses Maß an Schwankungsbreite einkalkulieren. (11.09.2020/ac/a/m)