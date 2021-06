Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future auf den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) setzte am Donnerstag den vorgestern eingeleiteten Ausverkauf fort und testete das gestrige Tagestief bei 13.840 Punkten, so die Experten von XTB.EUR/USD baue am Donnerstag die Wochenverluste aus und sei seit dem Wochenhoch, das am Dienstag ausgebildet worden sei, und 200 Pips gefallen. Aktuell notiere das Paar bei 1,1955 - der tiefste Stand seit zwei Monaten. Der M15-Chart zeige, dass die Abwärtsdynamik etwas nachgelassen habe und der RSI eine Divergenz zum Kursverlauf aufweise. Dies könnte für eine mögliche Umkehr sprechen. Kursanstiege seien jedoch vorerst als Aufwärtskorrektur zu sehen, zumindest solange sich im 4-Stunden-Chart keine neue Trendstruktur ergebe.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde am Donnerstag auf der Höhe des gestrigen Schlusskurses gehandelt, da sich der Index von den vorbörslichen Verlusten habe erholen und das bärische Gap schließen können. Heute Nacht sei der Kurs bis auf 15.617 Punkte gefallen - der tiefste Stand seit Freitag. Durch die Erholung habe im 4-Stunden-Chart der zuvor unterschrittene Boden bei 15.670 Punkten zurückgewonnen werden können. Um die Umkehr zu bestätigen, müsste der DAX über die Kurszone bei 15.730 Punkten zurückkehren. (17.06.2021/ac/a/m)