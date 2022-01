Ausblick: Der Index sei nun mehr als angeschlagen. Die Bullen seien in eine Ecke gedrängt worden, wo sie kaum mehr einen Ausweg hätten. Komplett aussichtslos sei die Lage natürlich nicht, aber es brauche wohl eine Menge Kraft.



Die Short-Szenarien: Unterhalb der runden 15.000 Punkte-Marke könnten die Bären nun beliebig mit ihren Muskeln spielen. Ein erneuter Rückgang unter die 14.000 Punkte-Marke werde in dieser Woche vermutlich folgen. Eine wichtige Unterstützungszone hätte der Index noch bei rund 13.600 Punkten.



Die Long-Szenarien: Das aktuelle Wochentief liege bei 13.724 Punkten. Sollte dieses Unterschritten werden, dürfte ein weiterer Ausverkauf stattfinden. Falls dieser jedoch ausbleiben sollte und der Index anschließend wieder über der runden 14.000 Punkte-Marke schließen sollte, erst dann könnte eine größere Gegenbewegung mit Ziel 14.900 Punkten erfolgen. (26.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie Index NASDAQ 100 legte wie bereits in der vergangenen Woche nach dem Wochenende einen Fehlstart auf das Parkett, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch dieses Mal habe es keine bullische Reversalkerze am letzten Handelstag in der Woche gegeben, denn am letzten Freitag habe der Index auf seinem Tagestiefstkurs geschlossen. Das sei somit auch das Wochentief gewesen. Dieser Ausverkauf habe sich am Montag direkt fortgesetzt und der Index sei temporär unter die 14.000-Punkte-Marke zurückgefallen. Doch dann sei ein extremes Reversal gefolgt. Doch am gestrigen Tag hätten quasi wieder die Käufer gestreikt und es seien wieder größere Kursrückgänge gefolgt. Nach einem Tagestief bei 14.033 Punkten habe der Index bei 14.149 Punkten geschlossen.