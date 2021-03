Ausblick: Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Die aktuelle Seitwärtsphase könnte die Vorbereitung für einen neuen Kursanstieg sein.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne nachhaltig über de 50er EMA bei 12.981 Punkten nach oben ausbrechen und in der Folge auch das Verlaufshoch bei 13.297 Punkten überbieten. Dann würde eine Kette von höheren Verlaufshochs und höheren Verlaufstiefs entstehen und sich die Lage für den NASDAQ 100 deutlich aufhellen. Dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend könnte dann auch das Allzeithoch bei 13.879 Punkten angelaufen und übertroffen werden.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 bleibe unter dem 50er EMA und sacke im weiteren Verlauf wieder nach unten ab. Rutsche der Index auch unter das Verlaufstief bei 12.208 Punkten, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 200er EMA bei 11.919 Punkten zu rechnen. Solange der 200er EMA aber halte, seien langfristig weitersteigende Kurse im NASDAQ 100 zu erwarten. (31.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei im Februar ein neues Allzeithoch bei 13.879 Punkten markiert worden. In der Folge habe der NASDAQ 100 aber eine Abwärtskorrektur eingeleitet und sei bis zum 05. März auf 12.208 Punkte abgesackt. Bei dieser Abwärtskorrektur sei auch der wichtige 50er EMA nach unten durchbrochen und damit ein mittelfristiges Schwächesignal generiert worden. Zwar hätten die Bullen ab dem Verlaufstief bei 12.208 Punkten zum Gegenangriff gesetzt und in der folgenden Aufwärtsbewegung 13.297 Punkte erreicht. Aber ein nachhaltiger Durchbruch über den 50er EMA sei bisher nicht gelungen. Der NASDAQ 100 pendle aktuell seitwärts im Bereich des 50er EMA und sei am Vortag bei 12.896 Punkten aus dem Handel gegangen.