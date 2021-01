Ausblick: Die Bullen hätten das Ruder wieder herumgerissen. Die Bären stünden erneut mit dem Rücken zur Wand. Die Verkäufer würden heute unbedingt eine bärische Tageskerze mit Kursen deutlich unter der 13.000 Punkte-Marke brauchen, anderenfalls drohe ein Anstieg über das bisherige Allzeithoch.



Die Long-Szenarien: Das bisherige Allzeithoch liege bei 13.113 Punkten. Dieses Hoch könnten die Käufer heute anvisieren. Sollte ein Tagesschlusskurs über 13.100 Punkte stattfinden, würde ein Kursziel bei 13.500 Punkten möglich sein. Dort dürfte die Reise der Käufer allerdings erst einmal zu Ende gehen.



Die Short-Szenarien: Erst ein Rückfall unter die 12.750 Punkte-Marke würde die Bären in eine gute Ausgangslage bringen. Oberhalb dieser Marke müssten die Verkäufer auf eine negative Reversal-Kerze warten, da aktuell kein Verkaufssignal im Tageschart vorliege. Sollte ein Tagesschlusskurs unter 12.750 Punkte erfolgen, wäre mit einem Test der 12.400 Punkte-Marke zu rechnen. (20.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am Montag war Feiertag in Amerika, daher startete die Handelswoche erst gestern am Dienstag, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Start sei relativ spektakulär verlaufen, denn die Bären seien nach einer vorherigen, eindeutig negativen Wochenkerze praktisch überrumpelt worden. Der NASDAQ 100-Index sei mit über 100 Punkten deutlich fester in den Handel gestartet und habe nach einer kleinen Schwächephase im weiteren Handelsverlauf noch stärker zulegen können. Dabei sei sogar die 13.000 Punkte-Marke kurzfristig wieder überwunden worden. Das Tageshoch habe bei 13.012 Punkten gelegen. Das habe ein Plus gegenüber dem Freitagsschlusskurs von über 200 Punkten entsprochen. Gegen Handelsschluss hätten die Marktteilnehmer teilweise ihre Gewinne wieder mitgenommen. Der Index habe knapp unter der 13.000 Punkte-Marke geschlossen.