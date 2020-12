Ausblick: Solange der NASDAQ 100 nicht mehr unter den Widerstandsbereich bei 12.550 Punkten zurückrutsche, sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne sich über dem Widerstandsbereich behaupten und weiter zulegen. Das erste Anlaufziel der Bullen wäre dann am Allzeithoch bei 12.793 Punkten zu sehen. Gelinge hier der Durchbruch nach oben, wäre die Marke von 12.800 Punkten das nächste Anlaufziel. Mittelfristig hätten die Bullen aber wohl die runde Marke von 13.000 Punkten im Visier.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne das Allzeithoch bei 12.793 Punkten nicht mehr übertreffen und rutsche bereits vorher wieder nach unten ab. Gelinge den Bären dann der Kursrutsch unter den Bereich von 12.450/12.550 Punkte, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA im Tageschart bei aktuell 12.109 Punkten zu rechnen. Erst mit einem nachhaltigen Durchbruch unter den 50er EMA würde sich die Lage für den NASDAQ 100 wieder deutlich eintrüben und ein Kursrutsch bis zum 200er EMA bei aktuell 10.824 Punkten zu erwarten sein. (23.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index NASDAQ 100 befindet sich seit Jahren in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schärfere Abwärtskorrekturen seien spätestens am 200er EMA im Wochenchart abgefangen worden, bevor der Index dann wieder nach oben abgedreht und dem Aufwärtstrend weiter gefolgt sei. Kurzfristige Korrekturen seien im Tageschart in der Regel im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Kurse über dem 50er EMA seien dabei bullish einzustufen, Kurse darunter eher bearish. In den Vortagen sei dem NASDAQ 100 nun der Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich um 12.450/12.550 Punkte gelungen. Am Vortag sei der NASDAQ 100 bei 12.770 Punkten aus dem Handel gegangen und lauere damit nur knapp unter dem Allzeithoch bei 12.793 Punkten.