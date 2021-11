Ausblick: Mit dem neuen Hoch bei 16.764 Punkten könnte ein kompletter Impuls seit Oktober zu Ende gegangen sein. Das könnte bedeuten, dass zunächst die Rekordfahrt für eine Weile unterbrochen sei.



Die Long-Szenarien: Die gestrige Tageskerze könne man nun teilweise mit einer Umkehrkerze gleichsetzen. Doch ob daraus direkt ein neues Hoch entstehen könne, sei fraglich, aber nicht unmöglich. Daher könnte der Index oberhalb von 16.100 Punkten wieder direkt bis auf 16.500 Punkte ansteigen. Ein Tagesschlusskurs über 16.550 Punkte würde sogar ein neues Kaufsignal bedeuten. Das Ziel wäre in diesem Fall die 17.000 Punkte-Marke.



Die Short-Szenarien: Die Bären hätten gestern ihre große Chance gehabt. Doch sie würden diese erneut nicht nutzen, denn gegen Handelsschluss hätten die Käufer den Tagesverlauf auf den Kopf gedreht. Sollte der Index aber unter das gestrige Tief bei 16.121 Punkten fallen, würde zumindest eine weitere Korrektur bis 15.700 Punkte möglich erscheinen. (24.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Bullen haben den US-Technologieindex NASDAQ 100 zu Beginn der Woche auf ein neues Allzeithoch getrieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das neue Rekordhoch liege nun bei 16.764 Punkten. Bereits an dem Tag, als dieses Hoch markiert worden sei, hätten einige Händler ihre Anteilscheine auf den Markt geworfen. Innerhalb weniger Minuten habe es einen deutlichen Kurseinbruch gegeben. Der Index habe am Montag dann fast 400 Punkte tiefer bei 16.380 Punkten geschlossen. Gestern hätten sich die Gewinnmitnahmen weiter fortgesetzt. Doch nach einem Tagestief bei 16.121 Punkten hätten die Bullen das Ruder wieder an sich reißen können. Daher sei ein Tagesschlusskurs über der 16.300 Punkte-Marke bei 16.306 Punkten gefolgt.