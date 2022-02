Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem zwischenzeitlichen Kursminus von 18% seit Ende November musste der NASDAQ 100® zuletzt deutlich Federn lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aufgrund des zu Wochenbeginn ausgeprägten Handelstages mit einem 90%ige Aufwärtsvolumen sollten Anlegerinnen und Anleger der Stabilisierung auf Basis der horizontalen Haltezone bei rund 14.000 Punkten eine besondere Beachtung schenken, zumal das Technologiebarometer auf dieser Basis einen kleinen Doppelboden ausgebildet habe. Hilfreich sei in diesem Kontext auch ein Blick auf den MACD, der derzeit extrem niedrig notiere. Genau genommen arbeite der Trendfolger auf einem ähnlich tiefen Level wie während des Corona-Einbruchs vom Frühjahr 2020 derzeit an einem positiven Schnittmuster.Was aktuell aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die Barrieren aus der 38,2%-Korrektur des jüngsten Einbruchs (14.886 Punkte), verschiedenen horizontalen Marken und vor allem der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.022 Punkten). Diese Schlüsselzone stelle einen wesentlichen Katalysator für eine Fortsetzung der eingeleiteten Erholungsbewegung dar. Der oben genannte Doppelboden beinhalte ein kalkulatorisches (Mindest-)Kursziel von 15.500 Punkten. (02.02.2022/ac/a/m)