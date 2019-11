Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (14.11.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mutares: Zu neuem Leben erwacht - AktienanalyseEine Roadshow, mehrere Kaufempfehlungen und ein erfolgreicher Kapitalmarkttag haben der Aktie von Mutares (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) neues Leben eingehaucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Beteiligungsgesellschaft habe zudem ein verbindliches Angebot zum Erwerb des Geschäfts von Q Logistics, eine Logistik-Tochter der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), abgegeben. Dabei handle es sich um ein führendes Logistikunternehmen Österreichs mit einem Umsatz von circa 250 Mio. Euro. Die Transaktion sei bereits die achte Akquisition der Mutares-Gruppe im laufenden Jahr. In den Neunmonatszahlen sei der jüngste Coup logischerweise noch nicht eingerechnet. Demnach habe Mutares einen Gesamtumsatz von 728,1 Mio. Euro erzielt - ein Anstieg von 12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe mit 73,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können. Das um Transaktionseffekte und Restrukturierungsaufwendungen bereinigte "Adjusted EBITDA" belaufe sich auf 5,8 Mio. Euro. Insbesondere die in den vergangenen zwölf Monaten neu erworbenen Gesellschaften hätten wie erwartet noch negativ mit operativen Verlusten von 6,5 Mio. Euro zum Adjusted EBITDA beigetragen. "Die Restrukturierungsmaßnahmen bei KiCo, Keeeper, Plati, Trefil Union und FDT Flachdachtechnologie (Teil der Donges Group) laufen positiv und teilweise leicht besser als geplant", habe das Unternehmen mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: