Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

22,05 EUR -7,74% (01.10.2021, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

22,15 EUR -7,71% (01.10.2021, 15:54)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (01.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Private-Equity-Investors Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Die Erstempfehlung für die Mutares-Aktie liege schon eine Weile zurück. Am Freitag sei die Aktie in den einschlägigen Kurslisten mit einem Minus von drei Prozent auf der Verliererliste zu finden. Bereits am Donnerstag habe der Titel unter Druck gestanden. Warum? Die Aktie habe am Donnerstag ex-Bezugsrecht für die kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung notiert. Wer die Mutares-Aktie bereits im Depot habe, bekomme pro Anteil zeitnah ein Bezugsrecht ins Depot gebucht.Gemäß den Bedingungen würden 3 Bezugsrechte zum Bezug einer neuen Aktie zum Kurs von 19,50 Euro ermächtigen. Ab 4. Oktober finde der Bezugsrechtshandel statt, währenddessen entweder weitere Bezüge gekauft oder die bestehenden verkauft werden könnten. Wichtig für Aktionäre: Sie sollten aktiv handeln. Wie, sei von den weiteren Perspektiven von Mutares abhängig. Und die könnten sich sehen lassen.Bis 2023 wolle man den Konzernumsatz auf 5 Mrd. Euro deutlich ausbauen. Gegenüber 2021 wäre das etwa eine Verdopplung. Die Unternehmensgröße sei für Mutares eine entscheidende Größe, denn die Erlöse aus Consulting würden linear zur Portfoliogröße steigen. Das gelte nach erfolgreicher Restrukturierung der in der Regel sanierungsbedürftigen Beteiligungen auch für potenzielle Portfolio-Dividenden.Zweifellos sei das formulierte Ziel ambitioniert, aber machbar. Derzeit lägen Mutares dem Vernehmen nach Deals mit einem Umsatzvolumen von größer 9 Mrd. Euro auf dem Tisch. DER AKTIONÄR habe sich in den zurückliegenden Quartalen mehrmals mit CIO Johannes Laumann unterhalten, an der Umsetzungskompetenz der Münchener sei nicht zu zweifeln.Angesichts der Perspektiven sei ein Festhalten an der Mutares-Position das Minimum. DER AKTIONÄR erwarte im Nachgang an die Kapitalmaßnahme weiterhin ein hohes Tempo bei der Dealaktivität. Das gelte auch für potenzielle Beteiligungsverkäufe. Hier sei damit zu rechnen, dass in den nächsten 12 Monaten Verkäufe im Volumen von bis zu 150 Mio. Euro vakant würden. Neben Donges würden beispielsweise auch Keeeper und BExity zu den potenziellen Exit-Kandidaten gehören.Vor diesem Hintergrund biete die laufende Kapitalerhöhung eine willkommene Einstiegschance für Anleger, die noch nicht investiert seien. Für Neueinsteiger biete sich daher ein gestaffelter Einstieg zum gegenwärtigen Kurs und mit Limit bei 21,50 Euro an. Wer bereits investiert ist, sollte seine Bezugsrechte wahrnehmen und die Position ausbauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)