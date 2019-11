Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,80 EUR -0,74% (11.11.2019, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,80 EUR -0,55% (11.11.2019, 17:07)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) weiterhin zu kaufen.Nachdem Mutares im laufenden Jahr mehrere neue Beteiligungen erworben habe, seien die damit verbundenen Wachstumsimpulse im dritten Quartal erstmals deutlich sichtbar geworden, in dem der Umsatz um rund 57 Prozent auf 285 Mio. Euro gestiegen sei. Im Gesamtjahr werde infolgedessen voraussichtlich erstmals die Marke von 1 Mrd. Euro übertroffen. Erfreulich sei, dass trotz der Belastungen durch die in der Regel zum Kaufzeitpunkt defizitären neuen Töchter im dritten Quartal ein um Bargain Purchases, Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen sowie Entkonsolidierungseffekte bereinigtes EBITDA von rund 6 Mio. Euro habe erzielt werden können.Das Management sehe zahlreiche Unternehmen aus dem Portfolio inzwischen in einem fortgeschrittenen Reifestadium und visiere für die nächsten drei Jahre mehrere Verkäufe an. Der erste Exit solle innerhalb der nächsten sechs Monate erfolgen, aber möglicherweise nicht mehr, wie bislang favorisiert, in diesem Jahr. Trotzdem habe Mutares das Ziel, erneut eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie auszuschütten, bekräftigt, was der Analyst als ein Signal für hohe bereits erzielte und noch erwartete Erträge aus dem Portfoliobestand werte.Die voraussichtlich anziehenden Verkaufsaktivitäten sollten in den nächsten Jahren steigende Gewinne und Ausschüttungen der Konzernmutter ermöglichen, weswegen der Analyst seine Dividendenschätzung auf 1,20 Euro für 2020 und 1,30 Euro für 2021 angehoben habe. Auch nach der erfreulichen Kursperformance der letzten Wochen errechne sich daraus immer noch eine sehr hohe geschätzte Dividendenrendite von 11,1 bzw. 12,0 Prozent, nach 9,2 Prozent bei einer für dieses Jahr geplanten Ausschüttung von 1,00 Euro.Vor diesem Hintergrund bekräftigt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, seine "buy"-Einstufung für die Mutares-Aktie. (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link