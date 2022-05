Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (16.05.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Bei Mutares zeige sich weiter das gewohnte Bild. Die Holding profitiere - über Beratungsgebühren - weiter vom starken Wachstum der Gruppe und habe im ersten Quartal die Erlöse um 35% auf 14,7 Mio. Euro gesteigert und einen Gewinn von 6,8 Mio. Euro (Vorjahr: -4,3 Mio. Euro) erzielt. Das Wachstum durch zahlreiche Übernahmen zeige sich auch im Konzernumsatz (+73% auf 852,5 Mio. Euro), aber die Achillesferse bleibe die operative Profitabilität des Portfolios, die in einem um Sondereffekte bereinigten EBITDA von -30,7 Mio. Euro (Vorjahr: +0,3 Mio. Euro) zum Ausdruck komme. In einer Rezession könnte der Druck auf die Unternehmen weiter zunehmen. Andererseits sei kürzlich wieder ein kleiner Exit gelungen, und es sei sehr konkret ein mutmaßlich lukrativer (Teil-)Verkauf des Portfolioschwergewichts Donges Group in Aussicht gestellt worden.Daher kann man die Aktie noch halten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die Mutares-Aktie laute 35,00 Euro. (Ausgabe 18 vom 14.05.2022)Börsenplätze Mutares-Aktie: