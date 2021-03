Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

19,42 EUR -0,41% (15.03.2021, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

19,50 EUR -2,01% (15.03.2021, 15:26)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (15.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Die Experten seien weiter bei Mutares investiert, der Sanierungsspezialist überzeuge mit einer anhaltend hohen Schlagzahl. Nun sei der Verkauf des großen Aktienpakets (73,25%) an der börsennotierten Tochter STS Group zu einem Preis von 7 Euro vereinbart worden. Der Käufer Adler Pelzer Group müsse allerdings noch seine Finanzierung finalisieren, außerdem müssten die Kartellbehörden zustimmen. Bei einem Abschluss würden Mutares 33,3 Mio. Euro zufließen. Angesichts des schwierigen Umfelds in der Automotive-Industrie, zu der STS gehöre, ein guter Deal.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten bei der Mutares-Aktie dabei zu bleiben! Nachdem ihr Kursziel für die Aktie von 20 Euro erreicht worden sei, würden die Experten auf 25 Euro erhöhen. (Ausgabe 9 vom 13.03.2021)Börsenplätze Mutares-Aktie: