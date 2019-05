Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

11,90 EUR -0,17% (02.05.2019, 11:32)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

11,92 EUR 0,00% (02.05.2019, 11:46)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (02.05.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mutares: 10-Euro-Marke überwunden - AktienanalyseDie Mutares-Aktie (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) hat den zähen Widerstand bei zehn Euro geknackt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auslöser seien mehrere positive Nachrichten gewesen. Mutares habe den Geschäftsbericht veröffentlicht. Demnach habe die auf Sondersituationen fokussierte Beteiligungsgesellschaft 2018 einen Konzernumsatz von 865,1 Mio. Euro erzielt. Der Rückgang von rund vier Prozent gehe auf die Entkonsolidierungen von zwei Beteiligungen zurück. Deutliche Fortschritte habe Mutares bei der Profitabilität erzielt: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei von minus 27,9 Mio. auf plus 4,5 Mio. Euro gedreht. Die wichtigste Nachricht für Aktionäre: Es solle erneut eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie geben. Daraus errechne sich eine Rendite von mehr als acht Prozent.Für 2019 stelle der Vorstand neben den bereits erfolgten beiden strategischen Zukäufen der Tochter Donges weitere Transaktionen in Aussicht. Jüngster Coup sei ein Angebot zum Erwerb von ArcelorMittal TrefilUnion, einem französischen Unternehmen mit zwei Werken der Luxemburger Gruppe ArcelorMittal. Bereits ohne diesen Zukauf peile die Mutares-Gruppe 2019 einen konzernweiten Umsatz von mehr als einer Mrd. Euro an. Quasi um die Ziele zu untermauern, habe CEO Robin Laik erneut Mutares-Aktien im Volumen von 300.000 Euro zugekauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: