Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

236,20 EUR -0,59% (16.07.2020, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

235,20 EUR -0,76% (16.07.2020, 12:11)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (16.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der Rückversicherer Munich Re könnte sich auf kurze Sicht sehr dynamisch nach oben entwickeln. Diese Woche nämlich habe der Kurs gleich zwei charttechnische Hürden hinter sich gelassen, was den Aufwärtstrend der letzten Monate aufleben lassen sollte. Anleger könnten von der neuen Einstiegschance profitieren.Im Frühjahr habe sich der Kurs des Rückversicherers innerhalb von einem Monat halbiert und sei dabei auf ein Tief bei 141,10 Euro gefallen. Schnell habe sich der Kurs Stück für Stück wieder bis 242,50 Euro nach oben gekämpft, konsolidiere aber nun seit Anfang Juni in Form eines symmetrischen Dreiecks. Während dieser Erholungsphase habe der Kurs immer enger um die 200-Tage-Linie geschwankt, die aktuell bei 234 Euro verlaufe.Am vergangenen Dienstag habe Munich Re die Durchschnittslinie bei 233,90 Euro nach oben gekreuzt und am Folgetag die obere Begrenzungslinie des Dreiecks bei 234,70 Euro durchbrochen. Werde der letzte Widerstand am 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 253 Euro durchbrochen, sei das Allzeithoch die letzte Bastion.Die Munich Re-Aktie liefert aktuell zwei starke bullishe Signale, die für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends sprechen, so Timo Nützel. Vorsicht sei am Retracement bei 253 Euro geboten, hier drohe ein kurzfristiger Rücksetzer. (Analyse vom 16.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.