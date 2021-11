Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (09.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Münchener Rück sei 1880 gegründet worden und in 150 Ländern aktiv. Seit 1996 werde auch verstärkt in das Erstversicherungsgeschäft investiert.Auf Basis der Ergebnisse der letzten Quartale zeichne sich Münchener Rück durch eine Kombination aus Umsatzwachstum und solider Profitabilität aus, trotz außerordentlicher Belastungen. Die Bruttoprämien würden zeigen, dass der Versicherer eine der höchsten Wachstumsraten in der Industrie habe (+8,2% im Jahresvergleich Q1-3). Die Schaden-Kosten-Quote in der Rückversicherung sei natürlich von den wetterbedingten Schäden über den Sommer betroffen, sollte jedoch trotzdem auf einem Level von ca. 100% bleiben. Des Weiteren habe sich die Gruppe recht zuversichtlich hinsichtlich ihrer Positionierung in Bezug auf potenziell inflationäre Trends gezeigt.Die Finanzkennzahlen der Münchener Rück seien im dritten Quartal vor allem durch das Sturmtief "Bernd" in Deutschland mit ca. EUR 0,6 Mrd. und Hurrikan "Ida" in den USA mit ca. EUR 1,2 Mrd. belastet sowie Covid-19-Effekte auf das Leben-Geschäft in Höhe von EUR 170 Mio. in den USA, Indien und Südafrika. Trotzdem habe man im Quartal mit EUR 0,4 Mrd. Gewinn weiterhin schwarze Zahlen schreiben können, was auch durch Veräußerungsgewinne, Währungseffekte und die Auflösung von Rückstellungen unterstützt worden sei, die man, zumindest teilweise, als Einmaleffekte sehen könne.Der Versicherungskonzern sehe sich trotz des herausfordernden Jahres in der Lage, die Gewinnprognose in Höhe von EUR 2,8 Mrd. zu erreichen, und sei mit einem Gewinn von EUR 2,1 Mrd. in den ersten drei Quartalen auf gutem Wege.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, erhöhen ihr Kursziel auf EUR 275 (bisher EUR 260) aufgrund einer höheren Bewertung von Vergleichsunternehmen, stufen jedoch die Munich Re-Aktie auf "halten" nach einer starken Performance des Aktienkurses in den letzten drei Monaten. Steigende Schäden aus Naturkatastrophen seien ein Risiko für globale Rückversicherer, jedoch sollte man durch steigende Prämien den Effekt auf die Schaden/Kosten-Quote minimieren können. Des Weiteren biete die starke Kapitalisierung finanzielle Flexibilität. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.