Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (25.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versicherungssektor die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) zu halten.Sack beobachte derzeit acht europäische Versicherungsunternehmen und die US-amerikanische Travelers. Neben den vier deutschen Werten Allianz, Munich Re, Talanx, Hannover Rück würden zwei Schweizer Werte (Zurich, Swiss Re) sowie die französische AXA und die italienische Generali die Peergroup komplettieren. Während Allianz, AXA, Generali, Zurich und Travelers einen starken Fokus auf das Erstversicherungsgeschäft hätten, liege der Schwerpunkt bei Hannover Rück und Swiss Re eindeutig auf den Rückversicherungsaktivitäten. Munich Re wie Talanx würden sowohl über bedeutende Rück- als auch Erstversicherungssparten verfügen. Dabei werde bei der Munich Re das Erstversicherungsgeschäft von der ERGO-Gruppe gesteuert, während der Talanx-Konzern aus Hannover über seine Erstversicherungsaktivitäten mit zahlreichen Marken (u.a. HDI) hinaus eine nennenswerte Beteiligung (>50%) an der Hannover Rück halte.Die Corona-Pandemie habe zu erheblichen Belastungen der Versicherungswirtschaft geführt. Allein bei den von Sack beobachteten europäischen Versicherern hätten sich die Covid-19-Belastungen in 2020 bisher auf insgesamt mehr als EUR 9 Mrd. summiert. Während bei den meisten Versicherungen die geschätzten Belastungen und Rückstellungen per 30.09.2020 ausgewiesen worden seien, hätten AXA und Zurich geschätzte Belastungen für das gesamte Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der Analyst gehe davon aus, dass in den vorliegenden Belastungsschätzungen bereits der Großteil für 2020 berücksichtigt worden sei, und in Q4 lediglich Adjustierungen vorgenommen würden.In der Rückversicherung Schaden/Unfall hätten sich per 30.09.2020 die geschätzten Covid-19-Schäden und Rückstellungen auf rund EUR 5,7 Mrd. addiert, die hauptsächlich die Rückversicherer Munich Re (EUR 2,1 Mrd.), Swiss Re (EUR 1,3 Mrd.) und Hannover Rück (EUR 700 Mio.) betroffen hätten. Auch im Erstversicherungsgeschäft sei es in der Sparte Schaden/Unfall zu vergleichsweise hohen Schadenverläufen gekommen, wie sich beispielsweise an den Zahlen der Allianz ablesen lasse. So sei die Gesamtbelastung aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von EUR 1,3 Mrd. komplett auf die Sachversicherungssparte entfallen.Trotz gestiegener Prämienvolumina aufgrund eines härter gewordenen Versicherungsmarktes habe sich die kombinierte Schaden-/Kostenquote nach 9M/2020 angesichts der erheblichen Schadenentwicklung aus Pandemie und Naturkatastrophen im Durchschnitt auf 100,7% verschlechtert (2019: 98,3%). Neben den Rückversicherern Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück habe Talanx über der magischen Marke von 100% gelegen.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Munich Re-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 210,00. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link