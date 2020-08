ISIN Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (26.08.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) charttechnisch unter die Lupe.Auch der Rückschlag vom Frühjahr ändere nichts daran: Seit 2003 bewege sich die Munich Re-Aktie in einem stabilen Haussetrendkanal, dessen Begrenzungen aktuell auf Wochenbasis bei 129,71 EUR bzw. 293,40 EUR verlaufen würden. Da auch die Relative Stärke (Levy) deutlich oberhalb ihres Schwellenwerts von 1 notiere, würden die langfristigen Rahmenbedingungen des Titels stimmen. Kurzfristig sei das Papier vor allem aufgrund der Ichimoku-Analyse interessant: So konsolidiere die Aktie seit fast drei Monaten im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 232,67 EUR) und oberhalb ihrer Wolke. Die Ichimoku-Systematik signalisiere also einen Aufwärtstrend. Gleichzeitig liege eine klassische Tradingrange zwischen rund 220 EUR und 245 EUR vor. Mit anderen Worten: Bei einem Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone liege "doppelter" Rückenwind vor. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 25 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 270 EUR. Letztlich liefere der Kursverlauf also ein Lehrbuchbeispiel, wie sich die derzeit sehr populäre Ichimoku-Analyse mit klassischen, charttechnischen Elementen verbinden lasse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:243,40 EUR +1,04% (25.08.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:242,90 EUR -0,25% (26.08.2020, 09:13)