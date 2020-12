XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

239,10 EUR -0,13% (08.12.2020, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

239,00 EUR 0,00% (08.12.2020, 12:32)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Deutschland Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol Deutschland: MUV2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Münchner Rückversicherer habe unter dem Namen Munich Re Group Ambition 2025 seine neuen Mittelfristziele veröffentlicht. Demnach solle der Kern des Geschäftsmodells bewahrt und gestärkt werden, während zugleich die Transformation hin zu neuen Geschäftsmodellen vorangetrieben werde, so der Konzern in seiner Pressemitteilung. Man möchte den Konzern auf ein neues Erfolgslevel heben."Mit der Munich Re Group Ambition 2025 schaffen wir eine gruppenweit einheitliche Strategie - von der Rückversicherung über ERGO bis zum Assetmanagement", so Konzernchef Joachim Wenning. "Wir verpflichten uns auf ambitionierte finanzielle Ziele und schaffen einen Mehrwert für Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und das Gemeinwesen. Mit der Munich Re Group Ambition 2025 werden wir Munich Re auf ein neues Erfolgslevel heben."Die wichtigsten Eckpunkte des Strategiepapiers seien: Die Rendite aufs Eigenkapital solle bis 2025 auf 12 bis 14 Prozent steigen, der Gewinn sowie die Dividende je Aktie sollten im gleichen Zeitraum um durchschnittlich mindestens fünf Prozent pro Jahr verbessert werden. Die Solvenzquote solle im optimalen Bereich von 175 bis 220 Prozent verbleiben. Darüber hinaus verfolge die Munich Re eine umfangreiche Dekarbonisierungsstrategie, das heiße eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas. (Analyse vom 08.12.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.Börsenplätze Munich Re-Aktie: