Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

247,10 EUR +0,69% (12.08.2021, 12:39)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

247,20 EUR +0,69% (12.08.2021, 12:23)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (12.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF).Trotz erheblicher Großschäden, die bereits jetzt für das zweite Halbjahr absehbar seien, habe Münchener Rück das für 2021 herausgelegte Konzernergebnis von EUR 2,8 Mrd. bestätigt. Mit einem Halbjahresergebnis 2021 von EUR 1,695 Mrd. (Vj.: EUR 800 Mio.) sehe sich das Management auf gutem Weg, den angestrebten Zielwert zu erreichen, auch wenn die Schadenbelastungen in H2/2021 durch die verheerende Flutkatastrophe in Mitteleuropa nicht geringer werden dürften. Allein aus diesem Schadenereignis werde eine Belastung im mittleren dreistelligen Millionenbereich erwartet. Operativ habe sich der Vorstand mit der Entwicklung zufrieden gezeigt, habe aber im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen zur Vorsicht gemahnt. Daher sei die Guidance 2021 auch nicht angehoben worden.Mit den vorgelegten Zahlen zu H1 bzw. Q2/2021 habe die Münchener Rück ein wenig Puffer für die bevorstehenden Herausforderungen in der zweiten Jahreshälfte anlegen können. Neben den zu erwartenden Belastungen aus der verheerenden Flutkatastrophe seien auch höhere Pandemie-Effekte zu verdauen. Zudem sei die Hurrikansaison angelaufen und im Mittelmeerraum würden Waldbrände wüten. Insofern folge der Analyst der eher vorsichtigen Linie des Managements mit einem Zielwert beim Konzernergebnis von EUR 2,8 Mrd. für 2021 und bestätige seine bisherigen Schätzungen.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt sein Anlagevotum "halten" und das Kursziel von EUR 241,00 für die Munich Re-Aktie. (Analyse vom 12.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Munich Re AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Munich Re-Aktie: