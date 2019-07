Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

224,00 EUR +0,04% (25.07.2019, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

224,10 EUR 0,00% (25.07.2019, 12:00)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (25.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse vom "ZertifikateJournal":Die Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) hat im zweiten Quartal prächtig verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe, dürfte das Konzernergebnis im abgelaufenen Jahresviertel rund eine Mrd. Euro erreicht haben. Die Erwartungen seien damit um Längen geschlagen worden. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einem Gewinn von 620 Mio. Euro gerechnet. Als Gründe für den Gewinnsprung habe das Unternehmen eine geringe Belastung aus Großschäden und hohe Auflösungen von Reserven für Basisschäden aus Altjahren in der Rückversicherung angeführt.Bis zum Jahresziel von 2,5 Mrd. Euro würden damit "nur" noch 900.000 Euro fehlen. Trotzdem hebe der Konzern die Prognose (noch) nicht an - und habe dies mit den "üblichen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklungen bei Großschäden und an den Kapitalmärkten im weiteren Jahresverlauf" begründet. Die Aktie habe sich daher zunächst unbeeindruckt gezeigt.Doch die anfängliche Zurückhaltung habe sich schnell gelegt. Daran seien Analysten wie Kamran Hossain von RBC sicher nicht ganz unschuldig. Er habe das Kursziel für die Aktie nach den vorläufigen Zahlen von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den europäischen Rückversicherern sei Munich Re der Favorit, so Hossain. Die Bilanz sei stark und der Ausblick für das Gewinnwachstum bis 2020 erscheine glaubhaft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: