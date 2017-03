XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (15.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Verlustpotenzial begrenzt - Munich Re als Festgeldersatz ins Portfolio legen! AktienanalyseLaut Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", kann man sich die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) als Festgeldersatz ins Portfolio legen.Die Munich Re AG habe ihre endgültigen Zahlen vorgelegt, die nach Erachten des Börsenexperten im Gegensatz zu den eigenen Vorstellungen nicht so gut gewesen seien. Die Munich Re AG habe sich 2,3 Mrd. Euro Gewinn 2016 als Ziel gesetzt. Man habe 2,6 Mrd. Euro erreicht, was im Vergleich zum Jahr 2015 500 Mio. Euro weniger bedeute. Den Ausblick für 2017 finde der Aktienprofi auch nicht so gut. Die Munich Re AG peile ein Ergebnis in der Range von 2 bis 2,4 Mrd. Euro an. Der Börsenexperte verweise auf die Digitalisierung sowie die niedrigen Zinsen als große Herausforderungen für die Versicherungsbranche.Zu den positiven Aspekten gehöre die Tatsache, dass die Munich Re AG ein stabiler Dividendezahler sei. Man erhöhe nun die Dividende um 30 Cent auf 8,60 Euro, was eine Rendite von 4,7% ergebe. Damit gehöre die Munich Re AG zu den spendabelsten Dividendenzahler im DAX. Hinzu komme, dass die Munich Re AG weiterhin kräftig eigene Aktien zurückkaufe. Bis Ende April laufe noch der Rückkauf von 1 Mrd. Euro. Ab da werde ein neues Programm - auch wieder von 1 Mrd. Euro - aufgelegt.Die Munich Re-Aktie sei durch Widerstände im Bereich von 172/173 Euro nach unten gut abgesichert. Das Kursziel für die Munich Re-Aktie sehe der Aktienexperte bei 200 Euro. Der Stoppkurs sollte im Bereich von 160 Euro gesetzt werden. Die Dividendenrendite von knapp 5% und die Aktienrückkäufe würden das Verlustpotenzial begrenzen.