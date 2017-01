XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

178,25 EUR +0,59% (27.01.2017, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

177,969 EUR +0,47% (27.01.2017, 10:13)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (27.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) weiter zugreifen.Joachim Wenning werde zwar am 27. April Nikolaus von Bomhard an der Spitze des Unternehmens ablösen. Wenning räume jedoch bereits jetzt auf. Nach Unternehmensmeldungen werde die erst 2008 gegründete Gesundheitssparte, Munich Health, wieder aufgelöst. Ab 1. Februar werde das Segment im Bereich Lebensversicherung und im Auslandsgeschäft der Tochter ERGO aufgehen. Der Grund: Die hohen Wachstumserwartungen hätten nicht erfüllt werden können.Insbesondere in den USA sollte Munich Health wachsen, die Beitragseinnahmen hätten jedoch nicht mit den eigenen Erwartungen mitgehalten. 2015 seien 5,6 Mrd. Euro verbucht worden, damit sei das Segment der kleinste Geschäftsbereich im Konzern gewesen.An den allgemeinen Zielen für die Erträge im Gesundheitsgeschäft ändere der Umbau jedoch nichts. Für 2016 rechne CEO von Bomhard mit einem Gewinn von 50 bis 100 Mio. Euro. 2015 seien hier 76 Mio. Euro erreicht worden.Anleger können bei der Munich Re-Aktie weiter zugreifen, sollten bei 160 Euro einen Stopp setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Ziel liege bei 200,00 Euro. (Analyse vom 27.01.2017)Börsenplätze Munich Re-Aktie: