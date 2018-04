Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (25.04.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) startet gut in das laufende Geschäftsjahr, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Für das erste Quartal erwarte der Konzern einen Nettogewinn von mehr als 800 Millionen Euro.Am Montag habe der Konzern eine Ad hoc-Mitteilung an seine Investoren herausgegeben und die Erwartungen für das erste Quartal veröffentlicht. Der Zuwachs betrage somit mehr als 40 Prozent verglichen mit dem Ergebnis aus dem Vorjahr von 557 Millionen Euro. Das gute Ergebnis komme dadurch zustande, weil große Naturkatastrophen und andere Großschäden zufallsbedingt ausgeblieben seien. Für das Gesamtjahr 2018 halte der Rückversicherer allerdings an seinen Prognosen fest und erwarte ein Ergebnis zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro.2017 habe das Bild allerdings noch etwas anders ausgesehen. Eine Serie von schweren Wirbelstürmen und Erdbeben in Nord- und Mittelamerika habe dazu geführt, dass der Gewinn auf 400 Millionen Euro am Ende des Jahres eingebrochen sei. Die erhoffte Preiserhöhung als Folge der Großschadenereignisse bei den Neuverhandlungen mit den Erstversicherern sei allerdings ausgeblieben, doch dafür sei die Nachfrage nach Rückerversicherungsschutz angestiegen.Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Munich Re, habe sich ebenfalls am Montag optimistisch gezeigt. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters habe er andeuten lassen, dass der Konzern den schleichenden Abwärtstrend der vergangenen Jahre durchbrochen habe. "Ich habe nicht erwartet, dass es zu größeren Preiserhöhungen kommt. Wir haben die Ertragswende geschafft. Unsere Gewinne werden steigen - auch ohne Ratenerhöhungen."Die Munich Re-Aktie werde aktuell bei EUR 198,95 (24.04.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 199,00 (23.04.2018), das Jahrestief bei EUR 177,45 (09.02.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 18 Analysten die Aktie auf "kaufen", zehn auf "halten" und drei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 202,75, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 24.05.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link