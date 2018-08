Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 209,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 06.08.2018 220,00 Buy Oddo Seydler Bank Roland Pfänder 03.08.2018 215,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 26.07.2018 170,00 Sell UBS AG - 26.07.2018 192,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 23.07.2018 215,00 Buy Baader Bank Daniel Bischof 18.07.2018 218,00 Neutral J.P. Morgan Edward Morris 18.07.2018 183,00 Hold Kepler Cheuvreux Panos Koffas 13.07.2018 215,00 Buy Goldman Sachs Johnny Vo 30.06.2018 213,00 Buy Berenberg Bank Iain Pearce 19.06.2018 206,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 14.06.2018 220,00 Buy Commerzbank AG Michael Haid 28.05.2018 215,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 22.05.2018 200,00 Hold S&P Capital Ahmad Halim 09.05.2018 215,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 09.05.2018 190,00 Halten Nord LB Volker Sack 08.05.2018 205,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 08.05.2018 210,00 Accumulate equinet AG Philipp Häßler 08.05.2018 190,00 Halten LBBW Werner Schirmer 08.05.2018



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (07.08.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 Euro oder 170,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 8. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose unter anderem von der Investmentbank Oddo BHF, die die Einstufung vor Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen hat. Der Rückversicherer dürfte die durchschnittlichen Markterwartungen verfehlen, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom 3. August. Diese Einschätzung basiere auf seiner Erwartung überdurchschnittlicher menschenverursachter - also nicht durch Naturkatastrophen verursachter - Verluste im Schaden- und Haftpflicht-Rückgeschäft.Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 176 auf 170 Euro gesenkt und die "sell"-Einstufung bestätigt. Die Einschätzung der Rückversicherer bleibe negativ, schreibt Analyst Colm Kelly in einer am 26. Juli vorliegenden Branchenstudie des Instituts. Sollte es nicht zu Großschäden kommen, dürften sich die Prämien von 2019 an nach unten bewegen.Die Munich Re ist in Sachen Klimawandel fachkundig, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Das Unternehmen versichere Erstversicherungen in aller Welt. Große Naturkatastrophen wie die letztjährige Hurrikan-Serie in den USA und in der Karibik würden regelmäßig Milliardenschäden verursachen, die Munich Re teuer zu stehen kämen.Dem Aktienkurs des Münchener Konzerns würden der Ausblick auf die Quartalszahlen und der Schwenk in der Geschäftsstrategie gut tun. Auch charttechnisch habe sich das Bild wieder verbessert. Mit der Überwindung der 200-Tage-Linie sei zudem ein kurzfristiger Abwärtstrend nach oben verlassen worden. Sollte auch der Widerstand bei 195 Euro fallen, dürften Kurse über der 200-Euro-Marke nur eine Frage der Zeit sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: