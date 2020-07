Genf (www.aktiencheck.de) - Bei der Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios geht es in erster Linie um den Umgang mit Veränderungen und Unsicherheiten, so Aurèle Storno, CIO Multi Asset bei Lombard Odier Investment Managers.



Der Blick in die Vergangenheit zeige uns, dass sich Geschichte zwar reime, aber nicht wiederhole. Anlageklassen beispielsweise würden nicht immer alle gleichzeitig performen. Diversifizierung sei und bleibe die Grundlage für Multi-Asset-Portfolios. Die Experten würden über alle Anlageklassen hinweg diversifizieren, um ihre relative Dynamik über den gesamten makroökonomischen Zyklus hinweg zu erfassen. Sie würden ebenfalls über Renditequellen sowie über Indikatoren, Techniken und Modelle streuen.



Konzentration sei nach Ansicht der Experten die schlechteste Antwort auf Unsicherheit. Mit Veränderungen umzugehen verlange von ihnen, den Konsens in Frage stellen und ihren (systematischen) Investitionsprozess kontinuierlich zu verbessern. Angesichts der schwindenden Diversifikationsvorteile, die Staatsanleihen bieten würden, würden die Experten über andere Absicherungsinstrumente diversifizierten - die Korrelation mit Aktien sei während des jüngsten Schocks weitgehend negativ geblieben, aber das Ausmaß des Schutzes habe sich als viel schwächer als etwa 2008 erwiesen. Die Bandbreite reiche von trivialen Instrumenten wie Barmittel bis zu anspruchsvollen Instrumenten wie konvexe volatilitätsbasierte Tail Hedges. Beide hätten die Portfolios der Experten vor den diesjährigen Turbulenzen geschützt. Ebenso ändere sich die menschliche Natur nur wenig, sodass Verhaltens-Biases und Marktineffizienzen ihrer Ansicht nach weiterhin nützlich bei der Diversifizierung der Renditequellen seien. (08.07.2020/ac/a/m)



