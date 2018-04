Xetra-Aktienkurs Müller - Die lila Logistik-Aktie:

7,25 EUR -2,03% (03.04.2018, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs Müller - Die lila Logistik-Aktie:

7,30 EUR +2,10% (03.04.2018, 10:05)



ISIN Müller - Die lila Logistik-Aktie:

DE0006214687



WKN Müller - Die lila Logistik-Aktie:

621468



Ticker-Symbol Müller - Die lila Logistik-Aktie:

MLL



Kurzprofil Müller - Die lila Logistik AG:



MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK (ISIN: DE0006214687, WKN: 621468, Ticker-Symbol: MLL) ist einer der führenden Logistikberater in Deutschland. Mit den beiden Geschäftsbereichen LILA CONSULT und LILA OPERATING wird die klassische Trennung von Beratung und Umsetzung durchbrochen und ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen für die Felder Beschaffungslogistik, Produktionslogistik und Distributionslogistik angeboten. Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 19 operativen Standorten in Europa.



Im März 2017 erhielt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK von General Motors zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung "Supplier of the Year".



Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Müller - Die lila Logistik-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Müller - Die lila Logistik AG (ISIN: DE0006214687, WKN: 621468, Ticker-Symbol: MLL).Die in der Gruppe konsolidierten Gesellschaften hätten die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,6% auf rund 142,4 Mio. EUR gesteigert (2016: 138,8 Mio. EUR). Das Unternehmen habe damit den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielt. Wie bereits im Vorfeld angekündigt, habe sich dennoch das EBIT rückläufig auf knapp 4,1 Mio. EUR (2016: 5,3 Mio. EUR) entwickelt.Außerplanmäßige Verzögerungen bei einem Neuprojekt hätten zu geringeren Projektumsätzen als erwartet geführt, wodurch die im Projekt aufgebauten Kapazitäten nicht kostendeckend gewesen seien und die vorherige Zielvorgabe eines Konzern-EBIT für 2017 von 4,7 bis 5,2 Mio. EUR nicht habe erfüllt werden können. Das Nettoergebnis sei entsprechend auf 2,0 Mio. EUR (2016: 2,9 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie auf 0,26 EUR (2016: 0,37 EUR) zurückgegangen. Für 2017 betrage der Dividendenvorschlag 0,25 EUR je Aktie (2016: 0,30 EUR).Unter Berücksichtigung der geplanten Schließung bzw. Verlagerung von drei Standorten erwarte das Management für das Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in einem Korridor zwischen 137 Mio. EUR und 142 Mio. EUR. Einschließlich eines erwarteten Ergebnisbeitrags in Höhe von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR aus der geplanten Veräußerung einer Logistikimmobilie solle das EBIT zwischen 4,8 Mio. EUR und 5,3 Mio. EUR betragen.Unterm Strich reduziert Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, auf Grundlage seiner aktualisierten Multiple-Analyse das Kursziel auf 7,35 EUR (7,70 EUR) je Aktie und bestätigt angesichts des aktuellen Kursniveaus das Rating "halten" für die Müller - Die lila Logistik-Aktie. (Analyse vom 03.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Müller - Die lila Logistik-Aktie: