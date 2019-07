Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

214,90 NOK -1,01% (10.07.2019)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (11.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Aktien der norwegischen Lachsfarmbetreiber würden sich weiterhin in sehr starker Verfassung präsentieren. Dem Papier des Weltmarktführers Mowi (ehemals Marine Harvest) sei nun auch der Sprung auf ein neues Rekordhoch geglückt. "Der Aktionär" habe die Anteile daher in sein Langfristiges Musterdepot aufgenommen.Wie bereits kürzlich ausgeführt gebe es derzeit zahleiche Gründe, weshalb die Mowi-Aktie an der Börse derzeit gesucht sei. Die Chancen stünden gut, dass sich die Dividendenperle auch in den kommenden Monaten weiterhin robust entwickeln werde."Der Aktionär" hat die Mowi-Titel deshalb in sein Langfristiges Musterdepot aufgenommen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:22,175 EUR -0,18% (11.07.2019, 09:46)