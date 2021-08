Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

22,00 EUR +2,04% (25.08.2021, 09:01)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

224,40 NOK -0,27% (24.08.2021, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt. (25.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe lange Zeit stark unter Corona gelitten. Denn bedingt durch die weltweiten Lockdowns sei die Lachsnachfrage vor allem von Restaurants und Hotels kräftig zurückgegangen, was wiederum natürlich die Geschäfte der Norweger erheblich belastet habe. Doch die Q2-Ergebnisse seien durchaus ordentlich gewesen.So habe Mowi einen Umsatz in Höhe von einer Milliarde Euro erreicht, was im Rahmen der Analystenprognosen gelegen habe. Das EBIT sei von 99 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 137 Millionen Euro gestiegen, was auch an den deutlich gestiegenen Lachspreisen in Europa und vor allem Amerika gelegen habe. Darüber hinaus sei die Gesamtjahresprognose für die Produktion von 445.000 auf 450.000 Tonnen leicht erhöht worden.Des Weiteren werde die reguläre Quartalsdividende auf 0,96 Norwegische Kronen (umgerechnet 9,1 Euro-Cent) pro Anteilschein angehoben. Zusätzlich gebe es außerdem eine Extra-Zahlung in Höhe von einer Krone. Mit einer Ausschüttung von insgesamt 1,96 Kronen für das Quartal komme Mowi allmählich wieder nahe an das Vor-Corona-Niveau von 2,60 Kronen pro Quartal heran, welches die Aktie lange Zeit zu einem beliebten Anlageobjekt für Dividendenjäger gemacht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: