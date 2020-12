Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

17,335 EUR +0,29% (18.12.2020, 15:01)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

182,35 NOK +1,02% (17.12.2020, 16:25)



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (18.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Es habe sich angedeutet: Im Zuge des zum Teil massiven Protests gegen die Lachsfarmen des norwegischen Weltmarktführers Mowi habe die kanadische Regierung nun beschlossen, dem Konzern die Erlaubnis für den Betrieb über das Jahr 2022 nicht zu verlängern.Für Mowi herrsche nun Gewissheit, eine Überraschung sei die Entscheidung letztlich nicht mehr gewesen, weshalb die Aktie im heutigen Handel bisher auch nicht darunter leide. Premierminister Justin Trudeau habe bereits vor Jahren angekündigt, dass er die Lachsfarmen in British Columbia gerne schließen würde. Daher würden die Lizenzen für Mowi, Grieg & Co zum 30. Juni 2022 enden. Für Mowi bedeute dies dann das Aus von etwa 30 Prozent der Anlagen in Kanada.Im Osten des Landes könnten die Lachszüchter indes darauf hoffen, weiter produzieren zu können. Der Hauptgrund für die Kritik an Mowi & Co sei vereinfacht gesagt gewesen, dass die dort gezüchteten Atlantischen Zuchtlachse durch ein Virus die in Britisch Columbia lebenden Pazifischen Wildlachse gefährden würden.Rein charttechnisch betrachtet sehe es bei Mowi zumindest wieder etwas besser aus. Der Aktie sei nun auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend geglückt. Mutige Anleger, die auf ein baldiges Comeback der Lachsaktien setzen wollen, können allmählich wieder erste Positionen in der Mowi-Aktie aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: