229,80 NOK +0,75% (15.01.2020)



NO0003054108



924848



PND



MNHVF



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi habe heute erste Eckdaten für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlicht. Demnach habe die Produktion auf 110.000 Tonnen leicht gesteigert werden können. Die Dividendenperle präsentiere sich indes weiterhin robust und stehe nun kurz vor dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch.Der operative Gewinn (EBIT) sei im vierten Quartal allerdings deutlich um 29 Prozent auf 165 Millionen Euro gesunken. Neben höheren Kosten und Sonderbelastungen habe auch eine eher maue Entwicklung der Lachspreise für den Ergebnisrückgang gesorgt. Zuletzt hätten die Lachspreise aber wieder deutlich angezogen:Dementsprechend hätten zuletzt auch wieder sämtliche Aktien von Lachsproduzenten zulegen können. Bei Mowi dürfte es nun spannend werden, ob bald der Sprung über das bisherige Mehrjahreshoch bei 236 Norwegische Kronen gelinge. Aktuell notiere die Dividendenperle knapp drei Prozent unter dieser Marke. Rein charttechnisch betrachtet sehe es gut aus, dass das "aufsteigende Dreieck", welches die Mowi-Aktie in den vergangenen Monaten ausgebildet habe, nach oben aufgelöst werde.Da es auch aus charttechnischer Sicht unverändert gut aussieht, können Anleger bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,6 Prozent) weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 17,90 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: