Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com (13.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Jahr 2020 sei für die in den vergangenen Jahren relativ erfolgsverwöhnten Anteilseigner von Mowi ein einziges Trauerspiel gewesen. Neben der zweimal ausgefallenen Quartals-Dividende sei auch der Kursverlauf des weltgrößten Lachsproduzenten bisher ärgerlich gewesen. Jetzt könnte aber endlich die Wende nahen.Denn ausgehend vom September-Tief bei 158 Norwegischen Kronen habe sich die Mowi-Aktie zuletzt wieder deutlich erholen können. Nun stehe der Kurs kurz vor dem Ausbruch aus dem seit Februar intakten Abwärtstrend. Sollte der Sprung darüber im vierten Versuch endlich gelingen, würde sich das angeschlagene Chartbild wieder etwas aufhellen. Anschließend könnte es dann zu neuen Tests der jüngsten Zwischenhochs bei 181 und 186 Kronen kommen.Scheitere die Mowi-Aktie hingegen erneut an der Abwärtstrendlinie, würde das September-Tief bei 158 Kronen erneut in den Fokus der Anleger rücken. Sollte auch diese Marke gerissen werden, liege die nächste Unterstützung beim Jahrestief bei 145 Kronen.Wer die Aktie bereits im Depot hat, beachtet weiterhin den Stopp bei 13,50 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: