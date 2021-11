Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



NASDAQ OTC-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt. (26.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Sorgen vor der neuen Virusvariante würden die Märkte rund um den Globus einknicken lassen. Darunter leide im heutigen Handel auch die Mowi-Aktie. Während viele andere Aktien aus dem Nahrungsmittelsektor eigentlich recht gut durch vergangene Lockdowns gekommen seien, sehe es für die Lachsbranche etwas schlechter aus. Denn ein nicht unerheblicher Teil der Lachsnachfrage komme aus der Hotel- und Restaurant-Branche. Da gerade diese beiden Segmente stark unter neuerlichen Reisebeschränkungen oder gar Lockdowns leiden dürften, würden viele Marktteilnehmer bereits jetzt in Deckung gehen und sich von Lachstiteln wie etwa Mowi trennen. Gerade vor dem Hintergrund, dass CEO Ivan Vindheim erst kürzlich verkündet habe, dass man "auf dem Weg zur vollständigen Erholung" sei, wäre dies natürlich besonders bitter.Noch bestehe natürlich die Hoffnung, dass die neue Corona-Mutation doch nicht so viel gefährlicher sei als die bisher besser bekannten Varianten und dass auch hier die Impfungen zumindest vor schweren Verläufen schützen würden. Doch aktuell werde an der Börse eben eher der worst case gespielt. Wer nicht bei Mowi investiert sei, könne das Geschehen weiter von der Seitenlinie aus beobachten. Aktionäre sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 18,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2021)