Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (18.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF)Mountain Alliance habe jüngst die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2019 publiziert und dabei entgegen der Analystenerwartungen einen leicht gestiegenen NAV ausgewiesen.NAV trotz operativer Schwächen über Vorjahr: Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien die Erlöse um 33,3% yoy auf 13,5 Mio. Euro zurückgegangen. Zu begründen sei dies vor allem mit einer schwachen Entwicklung des TV-Marktes, die sich negativ auf das Geschäft der Full-Service-Bewegtbildagentur getonTV ausgewirkt habe. Zudem habe das Wachstum der Print-on-Demand-Plattform Shirtinator geschwächelt. Auf Ergebnisebene hätten hier auch die höheren IT-Kosten für den Relaunch der Plattform negativ auf das EBIT gewirkt (-2,2 Mio. Euro vs. -1,9 Mio. Euro im Vj.). Durch eine erfreuliche Entwicklung des Beteiligungsergebnisses habe sich jedoch das Finanzergebnis verbessert, sodass der Jahresfehlbetrag mit -1,7 Mio. Euro nahezu konstant habe gehalten werden können.Unter Berücksichtigung der Zu- und Abschreibungen im Beteiligungsportfolio habe sich der Portfoliowert auf 45,6 Mio. Euro summiert (2018: 44,3 Mio. Euro) und nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten zu einem leicht gestiegenen NAV von 40,1 Mio. Euro geführt (2018: 39,6 Mio. Euro). Dies entspreche einem NAV pro Aktie i.H.v. 6,39 Euro. Auch bilanziell sei Mountain Alliance nach Erachten der Analysten gut aufgestellt und verfüge bei einer relativ konstanten EK-Quote von 75% per 31.12. über 2,6 Mio. Euro Liquide Mittel. Durch den Teilexit bei AlphaPet, der im April zu einem Mittelzufluss im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich geführt habe (MONe: 2,2 Mio. Euro), sowie die jüngst erfolgte Kapitalerhöhung mit einem Brutto-Emissionserlös von 3,0 Mio. Euro habe sich die Liquiditätsausstattung des Unternehmens weiter verbessert.Nach dem Gespräch der Analysten mit dem Management seien zum aktuellen Zeitpunkt weder die Kernbeteiligungen noch weitere Portfoliounternehmen in bedrohlicher Liquiditätslage, sodass auch noch keine interne Finanzierungsrunde notwendig gewesen sei. Vielmehr sähen die Analysten Mountain Alliance durch den jüngsten Mittelzufluss in der komfortablen Position, um bei sich ergebenden Opportunitäten das Beteiligungsportfolio weiter auszubauen.Die Analysten hätten ihr Bewertungsmodell überarbeitet und einen leicht gestiegenen fairen Nettoinventarwert i.H.v. 49,5 Mio. Euro (zuvor: 46,5 Mio. Euro) ermittelt. Zurückzuführen sei dies primär auf den gestiegenen Buchwert der Private Equity-Beteiligungen (28,5 Mio. Euro vs. zuvor 27,5 Mio. Euro) sowie einen etwas höheren Potenzialwert für AlphaPet (5,0 Mio. Euro vs. zuvor 4,8 Mio. Euro) und den Mittelzufluss aus der jüngst durchgeführten Kapitalerhöhung. Da sich durch die Kapitalmaßnahme auch die Aktienzahl erhöht habe, reduziere sich der NAV je Aktie auf 7,18 Euro (zuvor: 7,41 Euro). Unter Berücksichtigung des unveränderten Holdingabschlags von 10% ergebe sich ein neues Kursziel von 6,50 Euro (zuvor: 6,70 Euro).Mountain Alliance habe trotz operativer Schwierigkeiten bei einzelnen Beteiligungen das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem leicht höheren NAV abgeschlossen. Wenngleich die Analysten das Unternehmen durch die Fokussierung auf den Digitalsektor auch in der aktuellen Marktphase als gut positioniert betrachten würden, dürfte die "Corona-Krise" kurzfristig auch negative Auswirkungen auf der Beteiligungsebene haben.