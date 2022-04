NYSE-Aktienkurs Mosaic-Aktie:

66,91 USD -2,61% (22.04.2022, 21:50)



ISIN Mosaic-Aktie:

US61945C1036



WKN Mosaic-Aktie:

A1JFWK



Ticker-Symbol Mosaic-Aktie:

02M



NYSE-Symbol Mosaic-Aktie:

MOS



Kurzprofil he Mosaic Company:



The Mosaic Company (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK, Ticker-Symbol: 02M, NYSE-Ticker-Symbol: MOS) mit Sitz in Tampa (US-Bundesstaat Florida) ist ein Hersteller und Vermarkter von konzentrierten Phosphat- und Kali-Pflanzennährstoffen. Der Konzern ist in drei Segmenten tätig: Phosphate, Potash und Mosaic Fertilizantes. Es beliefert Kunden in etwa 40 Ländern. (22.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mosaic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Mosaic-Aktie (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK, Ticker-Symbol: 02M, NYSE-Ticker-Symbol: MOS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Mosaic sei es deutlich nach unten gegangen. Das könnte u. a. darauf zurückzuführen sein, dass sich die Aktie in kürzester Zeit deutlich mehr als verdoppelt habe. Zum anderen gebe es in den USA in den Anbaugebieten sehr kaltes Wetter, und d. h., dass sich die Aussaat verzögern werde. Die Preise für Düngemittel seien nach unten gekommen. Es handelt sich bei der Mosaic-Aktie wohl um eine Korrektur, die zum Einstieg eingeladen hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Mosaic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mosaic-Aktie:61,82 EUR -2,77% (22.04.2022, 21:53)