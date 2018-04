Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Die breite Pipeline der MorphoSys AG umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generiert man Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von seinen Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, LanthioPep®, Slonomics®, Lanthio Pharma® und LanthioPep® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys-Gruppe. (05.04.2018/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) gab heute bekannt, dass Ländergesellschaften ihres Lizenzpartners Janssen gemeldet haben, das Tremfya(R) (Guselkumab) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Form von Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) in Brasilien und Australien zugelassen wurde, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie von Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. (Janssen) gemeldet, hat die brasilianische Gesundheitsbehörde ("ANVISA") Tremfya(R) für die Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte in Brasilien zugelassen. Janssen-Cilag Pty Limited (Janssen) gab bekannt, dass Tremfya(R) von der Therapeutic Goods Administration (TGA) in Australien zugelassen und im Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte eingetragen wurde.Tremfya(R) ist ein mit Hilfe von MorphoSys' Antikörpertechnologie HuCAL erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der gegen IL-23 gerichtet ist und von Janssen entwickelt wird.MorphoSys ist über Tantiemen an den Umsatzerlösen von Tremfya(R) (Guselkumab) beteiligt.Dr. Markus Enzelberger, Forschungsvorstand der MorphoSys AG, sagte: "Wir freuen uns sehr über die weiteren Zulassungen von Tremfya(R) in Brasilien und Australien. Tremfya(R) ist damit nun in einer Reihe von Territorien weltweit zugelassen, unter anderem in den USA, Kanada, der Europäischen Union, Brasilien und Australien. Wir erwarten, dass Tremfya(R) weiterhin eine wichtige Behandlungsoption für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Form von Schuppenflechte sein wird."Weitere Informationen über die Tremfya(R)-Zulassungen in Brasilen und Australien können Pressemitteilungen von Janssen entnommen werden.Über Psoriasis (Schuppenflechte)Schuppenflechte ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu einer Überproduktion von Hautzellen führt und durch erhabene, entzündete, schuppige Läsionen oder Plaques gekennzeichnet ist, die jucken und physische Schmerzen hervorrufen können. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 125 Millionen Menschen weltweit unter Psoriasis leiden. Etwa 20% der Fälle sind als moderat bis schwer einzustufen. Laut Janssen sind schätzungsweise rund fünf Millionen Menschen in Brasilien von Psoriasis betroffen.