Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

83,50 EUR 0,00% (20.03.2019, 09:09)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

83,60 EUR (19.03.2019)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (20.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys und sein Partner I-Mab Biopharma (I-Mab) seien beim Wirkstoff TJ202/MOR202 einen Schritt weiter. Wie die Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt hätten, sei der erste Patient in einer klinischen Phase-2-Studie in Taiwan mit dem Wirkstoff behandelt worden. In der Studie werde MorphoSys' humaner, gegen CD38 gerichteter Antikörper TJ202/MOR202 bei Patienten mit rezidiviertem (wiederkehrendem) oder refraktärem (therapieresistentem) Knochenmarkkrebs (multiples Myelom) untersucht. I-Mab, ein auf innovative biologische Wirkstoffkandidaten im Bereich der Immunonkologie und Autoimmunerkrankungen spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, besitze die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von TJ202/MOR202 in China, Hongkong, Macau und Taiwan, so MorphoSys. Infolge der Behandlung des ersten Patienten in dieser Studie erhalte MorphoSys eine Meilensteinzahlung in Höhe von fünf Millionen USD."Wir freuen uns, mit dieser Phase 2-Studie die Spätphase der klinischen Entwicklung von TJ202/MOR202 einzuleiten. Das ist ein wichtiger Meilenstein", habe Dr. Joan Shen, Leiterin des Bereichs Forschung und Entwicklung bei I-Mab, gesagt. "Knochenmarkkrebs ist die zweithäufigste Blutkrebserkrankung weltweit."Auch der MorphoSys-Entwicklungsvorstand, Dr. Malte Peters, zeige sich äußerst zufrieden: "Wir freuen uns, dass unser Partner I-Mab diesen wichtigen Schritt unternommen hat, um TJ202/MOR202 in die entscheidende Phase der klinischen Entwicklung in Asien zu bringen. Wir sehen einen hohen medizinischen Bedarf für die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom in der chinesischen Region. Wir freuen uns darauf, I-Mab bei der Entwicklung dieses Wirkstoffkandidaten für diese Patienten zu unterstützen."Die Aktie von MorphoSys habe in den vergangenen Wochen nach Bekanntgabe des baldigen Rückzugs des Vorstandsvorsitzenden Simon Moroney aus Altersgründen deutlich Federn lassen müssen. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass der kurzfristige Abwärtstrend geknackt werden könne. Die nächste wichtige Hürde warte im Bereich von gut 97 Euro in Form der 200-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: