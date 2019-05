Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (30.05.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Weiterhin positiver Newsflow - AktienanalyseDas Biotechunternehmen MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) sieht sich nach guten Studiendaten im Zeitplan für das erste eigene Medikament, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir bis Ende des Jahres den Zulassungsantrag bei der US-Medikamentenbehörde einreichen werden", habe eine Unternehmenssprecherin gesagt. Kurz davor hätten die Münchner weitere Details zu der wichtigen Blutkrebsstudie "L-Mind" präsentiert, in der der eigens entwickelte Antikörper Tafasitamab in Kombination mit dem Mittel Lenalidomid an Blutkrebspatienten getestet werde. In der Studie sei der vorab definierte primäre Endpunkt erreicht worden. Tafasitamab habe also im Vergleich zu entsprechenden Monotherapien die beste objektive Ansprechrate der Patienten vorweisen können.Da der Wirkstoff von der US-Zulassungsbehörde FDA den Status "Therapiedurchbruch" erhalten habe, könnte es bereits Mitte 2020 grünes Licht für das Mittel geben. Der Status werde gewährt, wenn erste klinische Daten darauf hinweisen würden, dass Wirkstoffe eine signifikant bessere Wirksamkeit gegenüber derzeit verfügbaren Therapien für schwerwiegende oder lebensbedrohliche Erkrankungen aufweisen könnten. MorphoSys bereite sich deshalb auf Hochtouren auf den Marktstart vor. Auch in Europa würden die Gespräche mit den Behörden gut verlaufen. Eventuell könne der Zulassungsantrag bei der Medikamentenbehörde EMA bereits auf Basis der L-Mind-Studie eingereicht werden, ohne weitere Nachweise aus anderen Tests liefern zu müssen.Für weiteren positiven Newsflow sei also gesorgt, wobei MorphoSys ganz nebenbei zu einem immer interessanteren Übernahmekandidaten avanciere. (Ausgabe 21/2019)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:88,60 EUR -0,62% (30.05.2019, 12:43)