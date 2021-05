Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (10.05.2021/ac/a/t)



MorphoSys sei in das Jahr 2021 mit einem Rückgang der Umsatzerlöse von 47,2 Mio. Euro (3M 2020: 251,2 Mio. Euro) gestartet. Die Veränderung der Umsatzerlöse um -81% sei hauptsächlich auf die Vorauszahlung für den Kooperations- und Lizenzvertrag mit Incyte im Jahr 2020 zurückzuführen gewesen. Wie erwartet seien auch die Umsatzkosten (Übertragung von Projekten an Kunden, hauptsächlich für Monjuvi) auf 5,0 Mio. Euro gestiegen, die im gleichen Zeitraum 2020 bei 3,3 Mio. Euro gelegen hätten.Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung seien mit 33,3 Mio. Euro (3M 2020: 21,5 Mio. Euro) ausgewiesen worden. Der Zuwachs in diesem Segment sei vor allem aus externen Laborleistungen und Personalkosten bestanden. Die Vertriebskosten seien in den ersten drei Monaten 2021 auf 28,2 Mio. Euro (3M 2020: 12,8 Mio. Euro) aufgrund der Marketingaktivitäten für Monjuvi in den USA gestiegen. Im Gegensatz dazu seien die allgemeinen Verwaltungskosten mit 10,3 Mio. Euro fast unverändert (3M 2020: 10,1 Mio. Euro) geblieben. An Liquidität habe das Unternehmens zum 31. März 2021 über 1,22 Mrd. Euro verfügt (1,24 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2020). MorphoSys erwarte eine stärkere Geschäftsdynamik in H2/21 und bestätige seine Finanzprognose für 2021.MorphoSys plane, bis 2021 die Entwicklung von Tafasitamab abgeschlossen zu haben, sodass bis zu diesem Zeitpunkt ein wesentlicher Teil der Forschungskapazitäten entsprechend gebunden sein werde. Der Analyst verfolge aufmerksam viele Therapien, die von der FDA für r/r DLBCL zugelassen worden seien und einige andere, die in der Entwicklung seien. Das L-MIND-Schema sei für die Zweit- und Folgelinien bei Patienten zugelassen, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) infrage kämen. Aber wie er wisse, gebe es einige laufende (oder geplante) Studien, die die Schlüsselrolle von Tafasitamab als Teil der Initialtherapie für Patienten mit dieser Histologie spezifizieren würden.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, behält seine Schätzungen für 2021e unverändert bei: Unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklungsrichtung für DLBCL und Tafasitamab sowie aufgrund des Gegenwindes durch COVID-19 senkt er sein Kursziel von EUR 150,00 auf EUR 138,00 und bestätigt die Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 10.05.2021)