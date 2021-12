WKN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (27.12.2021/ac/a/t)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: SDAX-Flop 2021 mit -63,2% - Aktiennews

Die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) gehört zu den großen Enttäuschungen des Börsenjahrgangs 2021, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.

Dabei habe Mitte 2020 noch so gut ausgesehen. Damals habe die Biotechfirma von der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung für ihr Mittel Monjuvi (Tafasitamab) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit BZell-Lymphom erhalten. Doch die anschließenden Produktumsätze seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gleichzeitig hätten höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung das Biotechunternehmen tiefer ins Minus rutschen lassen. Auch die vor wenigen Monaten angekündigte Übernahme von Constellation Pharma habe Börsianer nicht überzeugen können. Inzwischen in die Bewertung jedoch auf einem beinahe absurd niedrigen Niveau angekommen, sodass zumindest Bonus-Investments wieder aussichtsreich erscheinen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)