Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (07.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys halte inmitten der Corona-Krise an seinen Jahreszielen fest. Diese könne aber noch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens und damit auch auf die Prognosen haben, habe das MDAX-Unternehmen in einer am Mittwochabend in Planegg veröffentlichten Mitteilung eingeschränkt.Im ersten Quartal sei der Umsatz von 13,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 251,2 Millionen Euro nach oben gesprungen. Hintergrund sei eine Vorauszahlung des US-Pharmakonzerns Incyte im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei plus 213,6 Millionen Euro gelegen, nach minus 23,6 Millionen Euro im Vorjahr."Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Incyte und nachdem wir von der FDA eine Prioritätsprüfung erhalten haben, arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren führenden Produktkandidaten Tafasitamab Patienten zugänglich zu machen, die neue therapeutische Behandlungsoptionen benötigen", so Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys."Das Unternehmen bereitet sich kontinuierlich auf die bevorstehende Markteinführung von Tafasitamab vor, sofern der Wirkstoff von der FDA zugelassen wird. Mit einer starken finanziellen Ausstattung und zusammen mit unserem Partner Incyte sind wir für das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung gut aufgestellt", habe Jens Holstein, Finanzvorstand von MorphoSys, hinzugefügt. "Das erste Quartal wurde positiv beeinflusst durch die Vorauszahlung aus unserer Partnerschaft mit Incyte, die von den Behörden genehmigt wurde. Darüber hinaus erwarb Incyte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung rund 2,8 Prozent des MorphoSys-Aktienkapitals in Form von American Depositary Shares (ADS) zu einem Preis von 41,32 Dollar pro ADS."Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link